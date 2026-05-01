Exposition Histoires d’eau Maison des Associations Pamproux

Pamproux

Exposition Histoires d’eau

Maison des Associations 12 Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-29

La galerie d’Art EMERGENCE propose une exposition photographique intitulée Histoires d’eau qui se déroule du 29 mai au 7 juin 2026.

Deux regards différents sur ce thème universel de l’eau.

Ouverture au public

Les vendredis 29 mai et 5 juin de 14h à 18h

Les samedis 30 mai et 6 juin 14h à 18h

Les dimanches 31 mai et 7 juin 10h à 12h et de 14h à 18h

ou sur rendez-vous dans la semaine du 1 au 4 juin 2026

Contact Yvelise BALLU 06 32 50 64 40 .

Maison des Associations 12 Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 50 64 40

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English : Exposition Histoires d’eau

L’événement Exposition Histoires d’eau Pamproux a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Haut Val De Sèvre