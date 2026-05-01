Exposition Histoires d’eau Maison des Associations Pamproux
Exposition Histoires d’eau Maison des Associations Pamproux vendredi 29 mai 2026.
Pamproux
Exposition Histoires d’eau
Maison des Associations 12 Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-29
La galerie d’Art EMERGENCE propose une exposition photographique intitulée Histoires d’eau qui se déroule du 29 mai au 7 juin 2026.
Deux regards différents sur ce thème universel de l’eau.
Ouverture au public
Les vendredis 29 mai et 5 juin de 14h à 18h
Les samedis 30 mai et 6 juin 14h à 18h
Les dimanches 31 mai et 7 juin 10h à 12h et de 14h à 18h
ou sur rendez-vous dans la semaine du 1 au 4 juin 2026
Contact Yvelise BALLU 06 32 50 64 40 .
Maison des Associations 12 Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 50 64 40
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English : Exposition Histoires d’eau
L’événement Exposition Histoires d’eau Pamproux a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Haut Val De Sèvre