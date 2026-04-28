Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux Place Mendes France Pamproux
Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux Place Mendes France Pamproux samedi 6 juin 2026.
Pamproux
Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux
Place Mendes France Accueil sous les halles de Pamproux Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Des bibelots, des vélos, de la déco, des meubles, de la vaisselle, des jouets et des vêtements…
La chasse aux belles trouvailles pour amateurs de brocante aura lieu le Samedi 6 juin de 8h à 19h.
Venez chiner de maisons en maisons et de hameaux en hameaux dans les rues de Pamproux (79-Deux Sèvres) à mi chemin entre Niort et Poitiers.
Accueil et distribution des plans, sous les Halles de Pamproux, Place Mendes-France. .
Place Mendes France Accueil sous les halles de Pamproux Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 91 19 82 lespamprofolies@gmail.com
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L’événement Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux Pamproux a été mis à jour le 2026-04-28 par ADT 79