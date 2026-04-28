Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux Place Mendes France Pamproux

Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux Place Mendes France Pamproux

Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux Place Mendes France Pamproux samedi 6 juin 2026.

Lieu : Place Mendes France

Adresse : Accueil sous les halles de Pamproux

Ville : 79800 Pamproux

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Pamproux

Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux

Place Mendes France Accueil sous les halles de Pamproux Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Des bibelots, des vélos, de la déco, des meubles, de la vaisselle, des jouets et des vêtements…

La chasse aux belles trouvailles pour amateurs de brocante aura lieu le Samedi 6 juin de 8h à 19h.

Venez chiner de maisons en maisons et de hameaux en hameaux dans les rues de Pamproux (79-Deux Sèvres) à mi chemin entre Niort et Poitiers.

Accueil et distribution des plans, sous les Halles de Pamproux, Place Mendes-France.   .

Place Mendes France Accueil sous les halles de Pamproux Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 91 19 82  lespamprofolies@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux

L’événement Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux Pamproux a été mis à jour le 2026-04-28 par ADT 79

À voir aussi à Pamproux (Deux-Sèvres)