Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux Place Mendes France Pamproux

Pamproux

Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux

Place Mendes France Accueil sous les halles de Pamproux Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Des bibelots, des vélos, de la déco, des meubles, de la vaisselle, des jouets et des vêtements…

La chasse aux belles trouvailles pour amateurs de brocante aura lieu le Samedi 6 juin de 8h à 19h.

Venez chiner de maisons en maisons et de hameaux en hameaux dans les rues de Pamproux (79-Deux Sèvres) à mi chemin entre Niort et Poitiers.

Accueil et distribution des plans, sous les Halles de Pamproux, Place Mendes-France. .

Place Mendes France Accueil sous les halles de Pamproux Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 91 19 82 lespamprofolies@gmail.com

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English : Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux

L’événement Vide Maisons GEANT Pamproux et ses hameaux Pamproux a été mis à jour le 2026-04-28 par ADT 79