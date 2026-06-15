Festival Traverse Bercer le temps installation sonore Pamproux
Festival Traverse Bercer le temps installation sonore Pamproux vendredi 17 juillet 2026.
Pamproux
Festival Traverse Bercer le temps installation sonore
Place du Président Mendès France Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17 16:30:00
Date(s) :
2026-07-17
La compagnie québecoise Les Berceurs du temps s’installe à Pamproux et convie chacun d’entre vous à une douce immersion dans l’univers des berceuses.
Leur installation sonore vous invite au voyage et à l’évasion à bord de chaises à bascule. Prêtez l’oreille à ses murmures et laissez-vous emporter par les échos de l’enfance à travers des chants d’ici et d’ailleurs, avec plus de 2700 berceuses en 106 langues.
Le studio d’enregistrement mobile, aménagé dans un vieux van, ouvre sa porte à celles et ceux qui souhaitent partager une mémoire chantante et laisser une trace à leur tour.
Accès libre/ tout public .
Place du Président Mendès France Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Traverse Bercer le temps installation sonore
L’événement Festival Traverse Bercer le temps installation sonore Pamproux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Pamproux (Deux-Sèvres)
- Festival Traverse Contes pour rire Colette migné Pamproux 16 juillet 2026
- Festival Traverse DE BOUCHE À OREILLES Boubacar Ndiaye Pamproux 17 juillet 2026
- Sortie Nature Promenade ichtyologique Pamprousienne Pamproux 21 novembre 2026