Festival Traverse Contes pour rire Colette migné Pamproux
Festival Traverse Contes pour rire Colette migné Pamproux jeudi 16 juillet 2026.
Pamproux
Festival Traverse Contes pour rire Colette migné
Moulin de Pouillet Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Écoutez et goûtez à cette salade composée des histoires préférées de l’artiste qui varie au gré de ses humeurs. Un spectacle pour les oreilles de tous âges. Séance très chaleureusement conseillée par les ORL en cas de déprime auditive !
Gratuit pour tout public .
Moulin de Pouillet Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr
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English : Festival Traverse Contes pour rire Colette migné
L’événement Festival Traverse Contes pour rire Colette migné Pamproux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre
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