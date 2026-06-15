Pamproux

Festival Traverse DE BOUCHE À OREILLES Boubacar Ndiaye

Place du Président Mendès France Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Boubacar nous transporte dans l’univers de son enfance, sous l’arbre à palabres dans un village du Sénégal. Il transmet à son tour de bouche à oreilles ce que lui ont légué ses deux mères et sa grand-mère. Avec générosité, il nous offre l’énergie et la joie d’être ensemble, comme peuvent le vivre petits et grands autour du Griot du village, à quelques milliers de kilomètres d’ici…

Gratuit/ tout public .

Place du Président Mendès France Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse DE BOUCHE À OREILLES Boubacar Ndiaye

L’événement Festival Traverse DE BOUCHE À OREILLES Boubacar Ndiaye Pamproux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre