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Festival Tulle remet le son Place Gambetta Tulle

Festival Tulle remet le son Place Gambetta Tulle

Festival Tulle remet le son Place Gambetta Tulle vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Place Gambetta

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Tulle

Festival Tulle remet le son Place Gambetta

Place Gambetta Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Place Gambetta
• 18h Discobole sélection éclectique entre funk, disco, new wave et pépites inattendues.
• 18h15 Groupes Musiques Actuelles Amplifiées du Conservatoire restitution du travail des élèves du Conservatoire de Tulle.
• 19h15 Discobole
• 19h30 Chorale des Lendemains qui Chantent
• 20h30 Bodhi figure historique des musiques électroniques en Corrèze, aux mixes éclectiques et adaptés à chaque ambiance.
• 21h Polokus & Mugen duo mêlant rap, accordéon et influences hip-hop, trap et électro.
• 22h Déambulation Batt Mobile (Compagnie Nomad Nomad) parade de percussions aux rythmes tribaux et festifs.
• 22h Discobole
• 22h40 Gros Coeur rock psychédélique aux influences anatoliennes et stoner.
• 23h40 Bodhi clôture électronique de la soirée.
• 00h00 Yalla Miku entre folklore de la Corne de l’Afrique, transe électronique et expérimentations.   .

Place Gambetta Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Place Gambetta

L’événement Festival Tulle remet le son Place Gambetta Tulle a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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