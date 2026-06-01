Festival Tulle remet le son Place Gambetta Tulle
Festival Tulle remet le son Place Gambetta Tulle vendredi 26 juin 2026.
Tulle
Festival Tulle remet le son Place Gambetta
Place Gambetta Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Place Gambetta
• 18h Discobole sélection éclectique entre funk, disco, new wave et pépites inattendues.
• 18h15 Groupes Musiques Actuelles Amplifiées du Conservatoire restitution du travail des élèves du Conservatoire de Tulle.
• 19h15 Discobole
• 19h30 Chorale des Lendemains qui Chantent
• 20h30 Bodhi figure historique des musiques électroniques en Corrèze, aux mixes éclectiques et adaptés à chaque ambiance.
• 21h Polokus & Mugen duo mêlant rap, accordéon et influences hip-hop, trap et électro.
• 22h Déambulation Batt Mobile (Compagnie Nomad Nomad) parade de percussions aux rythmes tribaux et festifs.
• 22h Discobole
• 22h40 Gros Coeur rock psychédélique aux influences anatoliennes et stoner.
• 23h40 Bodhi clôture électronique de la soirée.
• 00h00 Yalla Miku entre folklore de la Corne de l’Afrique, transe électronique et expérimentations. .
Place Gambetta Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr
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English : Festival Tulle remet le son Place Gambetta
L’événement Festival Tulle remet le son Place Gambetta Tulle a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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