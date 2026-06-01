Tulle

Festival Tulle remet le son Place Gambetta

Place Gambetta Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Place Gambetta

• 18h Discobole sélection éclectique entre funk, disco, new wave et pépites inattendues.

• 18h15 Groupes Musiques Actuelles Amplifiées du Conservatoire restitution du travail des élèves du Conservatoire de Tulle.

• 19h15 Discobole

• 19h30 Chorale des Lendemains qui Chantent

• 20h30 Bodhi figure historique des musiques électroniques en Corrèze, aux mixes éclectiques et adaptés à chaque ambiance.

• 21h Polokus & Mugen duo mêlant rap, accordéon et influences hip-hop, trap et électro.

• 22h Déambulation Batt Mobile (Compagnie Nomad Nomad) parade de percussions aux rythmes tribaux et festifs.

• 22h Discobole

• 22h40 Gros Coeur rock psychédélique aux influences anatoliennes et stoner.

• 23h40 Bodhi clôture électronique de la soirée.

• 00h00 Yalla Miku entre folklore de la Corne de l’Afrique, transe électronique et expérimentations. .

Place Gambetta Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Place Gambetta

L’événement Festival Tulle remet le son Place Gambetta Tulle a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze