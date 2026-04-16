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Festival Tulle remet le son Atelier Quai baluze Tulle

Festival Tulle remet le son Atelier Quai baluze Tulle

Festival Tulle remet le son Atelier Quai baluze Tulle jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Quai baluze

Adresse : Quai Baluze

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Festival Tulle remet le son Atelier

Quai baluze Quai Baluze Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Parquet Baluze Atelier animé par les musicien.ne.s du Bal d’à Côté   .

Quai baluze Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Atelier

L’événement Festival Tulle remet le son Atelier Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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