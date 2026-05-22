Conférence Edmond Perrier Salle Latreille Haut Tulle
Conférence Edmond Perrier Salle Latreille Haut Tulle mercredi 17 juin 2026.
Tulle
Conférence Edmond Perrier
Salle Latreille Haut Impasse Latreille Tulle Corrèze
Tarif : – – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Conférence Edmond Perrier Un grand savant du monde par Gilbert Beaubatie .
Salle Latreille Haut Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 45 17 80
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English : Conférence Edmond Perrier
L’événement Conférence Edmond Perrier Tulle a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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