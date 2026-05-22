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Conférence Edmond Perrier Salle Latreille Haut Tulle

Conférence Edmond Perrier Salle Latreille Haut Tulle

Conférence Edmond Perrier Salle Latreille Haut Tulle mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Salle Latreille Haut

Adresse : Impasse Latreille

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3 Tarif de base plein tarif

Tulle

Conférence Edmond Perrier

Salle Latreille Haut Impasse Latreille Tulle Corrèze

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Conférence Edmond Perrier Un grand savant du monde par Gilbert Beaubatie   .

Salle Latreille Haut Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 45 17 80 

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English : Conférence Edmond Perrier

L’événement Conférence Edmond Perrier Tulle a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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