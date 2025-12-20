Tulle

Café O Soleil Concert Archibal

1 avenue Henry de Bournazel Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Archibla est un trio qui fait danser le coeur et chavirer les esprits. Accompagnée de Rodolphe à la guitare et Sylvain à la basse la voix de Marlène vous charmera avec ses mélodies rétro-swing et vous ramenera au temps des bals populaires. Des chansons que tout le monde connait, à écouter et à chanter, un joli moment en perspective. En tous cas nous on adore ! .

1 avenue Henry de Bournazel Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 23 16 16 contact@osoleiltulle.fr

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English : Café O Soleil Concert Archibal

L’événement Café O Soleil Concert Archibal Tulle a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze