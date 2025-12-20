Café O Soleil Concert Archibal Tulle
Café O Soleil Concert Archibal Tulle vendredi 12 juin 2026.
Tulle
Café O Soleil Concert Archibal
1 avenue Henry de Bournazel Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Archibla est un trio qui fait danser le coeur et chavirer les esprits. Accompagnée de Rodolphe à la guitare et Sylvain à la basse la voix de Marlène vous charmera avec ses mélodies rétro-swing et vous ramenera au temps des bals populaires. Des chansons que tout le monde connait, à écouter et à chanter, un joli moment en perspective. En tous cas nous on adore ! .
1 avenue Henry de Bournazel Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 23 16 16 contact@osoleiltulle.fr
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English : Café O Soleil Concert Archibal
L’événement Café O Soleil Concert Archibal Tulle a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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