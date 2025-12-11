Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert A ceux que j’aime Volodymyr Kashuta

Tulle

2025-12-28

fin : 2025-12-28

2025-12-28

L’accordéoniste Volodymyr Kashuta présente son premier album À ceux que j’aime en avant- première à l’auditorium de la Cité de l’accordéon et des patrimoines. Dans chaque vie, il existe des amitiés qui nous façonnent, qui nous élèvent et qui nous accompagnent, même lorsque leurs voix se sont tues. Ce disque est né de cette mémoire intime. Il réunit mes propres compositions et mes arrangements, comme un livre ouvert où chaque page chante un visage, un sourire, une rencontre. Je suis Volodymyr Kashuta, accordéoniste et compositeur. À travers ce premier album solo, j’ai voulu offrir un témoignage d’amour et de gratitude à tous mes amis — présents ou absents — afin que chacun puisse y reconnaître une

lueur de lui-même. Car l’amitié, telle la musique, ne meurt jamais elle se transforme en écho qui traverse le temps. ”

Cité de l'accordéon et des patrimoines, Tulle, Corrèze

