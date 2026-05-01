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Café O Soleil Soirée jeux de carte 1 avenue Henri de Bournazel Tulle

Café O Soleil Soirée jeux de carte 1 avenue Henri de Bournazel Tulle

Café O Soleil Soirée jeux de carte 1 avenue Henri de Bournazel Tulle vendredi 29 mai 2026.

Lieu : 1 avenue Henri de Bournazel

Adresse : 1 Avenue Henri de Bournazel

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Tulle

Café O Soleil Soirée jeux de carte

1 avenue Henri de Bournazel 1 Avenue Henri de Bournazel Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Soirée jeux de carte   .

1 avenue Henri de Bournazel 1 Avenue Henri de Bournazel Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 23 16 16  contact@osoleiltulle.fr

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English : Café O Soleil Soirée jeux de carte

L’événement Café O Soleil Soirée jeux de carte Tulle a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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