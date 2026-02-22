Cité de l’Accordéon et des Patrimoine Visite LSF exposition Joss Baselli Tulle

Cité de l’Accordéon et des Patrimoine Visite LSF exposition Joss Baselli

Place du Docteur Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Visite Langue des Signes Française

Une visite bilingue Langue des Signes Française français : pour l’occasion la médiatrice de la Cité sera accompagnée d’Alice Cheylus, interprète LSF, pour une traduction instantanée de la visite. L’occasion de se plonger dans l’univers de Joss Baselli, artiste aux mille vies. .

Place du Docteur Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com

