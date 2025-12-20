Mobili Tour Tulle 9 mai, Tulle, Tulle
Mobili Tour Tulle 9 mai, Tulle, Tulle samedi 9 mai 2026.
Mobili Tour Tulle 9 mai Samedi 9 mai, 09h00 Tulle Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T14:00:00+02:00
Rejoignez nos aventuriers sur le Mobili Tour, événement retraçant les étapes du Tour de France durant 1 mois et demi !
Le but n’est pas forcément que vous fassiez toute l’étape, qui dure 64km, meme une petite boucle, tout le monde est la bienvenue !
Rendez-vous en début de matinée à l’hôtel de ville de Tulle (horaires et lieu exact à confirmer exactement mais départ aux alentours de 9h)
Voici le lien pour les suivre lors de l’étape Tulle-Ussel : https://www.openrunner.com/route-details/23477666
En vous attendant nombreux pour partager un moment de convivialité avec eux cet après-midi là
Tulle Mairie de Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0769076061 »}] [{« link »: « https://www.openrunner.com/route-details/23477666 »}]
Venez pédaler avec nos aventuriers dans le cadre du Mobili Tour (ouvert à tous), rendez-vous à Tulle le samedi 9 mai, pour rouler, sans compétiton et dans la bonne humeur en direction de Ussel !
À voir aussi à Tulle (Corrèze)
- Broc’Land Geek, Salle Auzelou, Tulle 8 mai 2026
- Broc’Land Geek Salle Auzelou Tulle 8 mai 2026
- Fête de la Saint Clair Tulle 16 mai 2026
- Cité de l’accordéon et des patrimoines Exposition Joss Baselli Mille vies Place Maschat Tulle 17 mai 2026
- Cité de l’accordéon et des patrimoine Visite commentée Joss Baselli 2 place du Docteur Maschat Tulle 20 mai 2026