Mobili Tour Tulle 9 mai, Tulle, Tulle

Mobili Tour Tulle 9 mai Samedi 9 mai, 09h00 Tulle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T14:00:00+02:00

Rejoignez nos aventuriers sur le Mobili Tour, événement retraçant les étapes du Tour de France durant 1 mois et demi !

Le but n’est pas forcément que vous fassiez toute l’étape, qui dure 64km, meme une petite boucle, tout le monde est la bienvenue !

Rendez-vous en début de matinée à l’hôtel de ville de Tulle (horaires et lieu exact à confirmer exactement mais départ aux alentours de 9h)

Voici le lien pour les suivre lors de l’étape Tulle-Ussel : https://www.openrunner.com/route-details/23477666

En vous attendant nombreux pour partager un moment de convivialité avec eux cet après-midi là

Tulle Mairie de Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0769076061 »}] [{« link »: « https://www.openrunner.com/route-details/23477666 »}]

Venez pédaler avec nos aventuriers dans le cadre du Mobili Tour (ouvert à tous), rendez-vous à Tulle le samedi 9 mai, pour rouler, sans compétiton et dans la bonne humeur en direction de Ussel !