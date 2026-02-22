Cité de l’accordéon et des patrimoines Nuit des Musées Concert Emorine Hommage à Baselli

1 Place du Docteur Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Un concert hommage

Domi Emorine fait revivre le répertoire de la légende Joss Baselli, dont elle explore toute la

richesse et la sensibilité. Ce moment musical accompagne l’ouverture de l’exposition Joss

Baselli, mille vies , un hommage vibrant à un artiste aux multiples facettes.

Réservation obligatoire – .

1 Place du Docteur Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Nuit des Musées Concert Emorine Hommage à Baselli

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Nuit des Musées Concert Emorine Hommage à Baselli Tulle a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze