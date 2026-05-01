Journée découverte du handisport Stade Alexandre Cueille Tulle
Journée découverte du handisport Stade Alexandre Cueille Tulle vendredi 22 mai 2026.
Tulle
Journée découverte du handisport
Stade Alexandre Cueille 2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 08:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Début des activités à 10h
Cette journée a pour objectif de faire découvrir différentes disciplines handisport dans un cadre convivial et accessible. Au programme notamment
Basket fauteuil
Cyclisme Handbike
Boccia
Sarbacane
Tennis de table
Squash
Tambourin
Randonnée (selon météo) .
Stade Alexandre Cueille 2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 10 44 74 cd19@handisport.org
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English : Journée découverte du handisport
L’événement Journée découverte du handisport Tulle a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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