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Journée découverte du handisport Stade Alexandre Cueille Tulle

Journée découverte du handisport Stade Alexandre Cueille Tulle

Journée découverte du handisport Stade Alexandre Cueille Tulle vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Stade Alexandre Cueille

Adresse : 2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Tulle

Journée découverte du handisport

Stade Alexandre Cueille 2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 08:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Début des activités à 10h
Cette journée a pour objectif de faire découvrir différentes disciplines handisport dans un cadre convivial et accessible. Au programme notamment
Basket fauteuil
Cyclisme Handbike
Boccia
Sarbacane
Tennis de table
Squash
Tambourin
Randonnée (selon météo)   .

Stade Alexandre Cueille 2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 10 44 74  cd19@handisport.org

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English : Journée découverte du handisport

L’événement Journée découverte du handisport Tulle a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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