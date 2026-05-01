Journée découverte du handisport Stade Alexandre Cueille Tulle

Tulle

Journée découverte du handisport

Stade Alexandre Cueille 2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 08:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Début des activités à 10h

Cette journée a pour objectif de faire découvrir différentes disciplines handisport dans un cadre convivial et accessible. Au programme notamment

Basket fauteuil

Cyclisme Handbike

Boccia

Sarbacane

Tennis de table

Squash

Tambourin

Randonnée (selon météo) .

Stade Alexandre Cueille 2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 10 44 74 cd19@handisport.org

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English : Journée découverte du handisport

L’événement Journée découverte du handisport Tulle a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze