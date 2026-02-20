Des Lendemains Qui Chantent Sam Sauvage

2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Sam Sauvage Une gueule, une dégaine, un charisme au capital sympathie immédiat. Une voix grave, délivrant une singularité autant magnétique que confidente. Qui se glisse dans les oreilles, l’intimité ou le vacarme. Sam Sauvage a aussi la généreuse chevelure ébouriffée et des idées décoiffantes. Imparable performeur sur scène (il enchaîne une série de Pop Up du label à Paris, dont 4 déjà complets), la justesse ses intentions d’interprétation, sa gestuelle dégingandée façon Talking Heads et son naturel confondant emportent déjà la mise. Le jeune garçon de vingt-quatre ans appartient à cette génération instinctive qui ne réfrène pas leurs élans. S’il a beaucoup écouté Bashung, Sam Sauvage ne s’est pas laissé encercler par des influences définies pour construire son vaste alphabet moderne. Chez lui, un sens mélodique fluide et sans complexe, une poésie brute, sensible et authentique .

2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 admin@dlqc.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Des Lendemains Qui Chantent Sam Sauvage

L’événement Des Lendemains Qui Chantent Sam Sauvage Tulle a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze