Festivale Coquelicontes Strong doudou ! Médiathèque Tulle

Tulle

Festivale Coquelicontes Strong doudou !

Médiathèque Avenue Winston Churchill Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Durée 30 minutes A partir de 18 mois à 5 ans Strong doudou est un tour de chants doudoutesque en hommage aux doudous du petit monde coloré et poétique d’Ilya Green, en lien avec son album Voilà Voilà chez Didier Jeunesse. des doudous chouchous, zoulous, glouglous. Et toi, il est comment ton doudou ? Il sent les chaussettes, ou la violette ? Ce qui est sûr, c’est qu’il a des grands pouvoirs, strong doudou ! .

Médiathèque Avenue Winston Churchill Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festivale Coquelicontes Strong doudou !

L’événement Festivale Coquelicontes Strong doudou ! Tulle a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze