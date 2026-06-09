Tulle

Journée de l’éphémère

Impasse Latreille Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rencontre théâtre inter-ateliers. Au programme à 15h La famille des oublies avec une création théâtrale enfants, à 16h Le sourire des poupougne avec une création théâtrale adolescents, à 16h45 une présentation théâtrale de la nouvelle saison 2026-2027. Participation libre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site compagnieartensoi.fr. .

Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine compagnieartensoi@gmail.com

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English : Journée de l’éphémère

L’événement Journée de l’éphémère Tulle a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze