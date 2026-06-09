Journée de l’éphémère Tulle
Journée de l’éphémère Tulle samedi 13 juin 2026.
Tulle
Journée de l’éphémère
Impasse Latreille Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Rencontre théâtre inter-ateliers. Au programme à 15h La famille des oublies avec une création théâtrale enfants, à 16h Le sourire des poupougne avec une création théâtrale adolescents, à 16h45 une présentation théâtrale de la nouvelle saison 2026-2027. Participation libre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site compagnieartensoi.fr. .
Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine compagnieartensoi@gmail.com
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English : Journée de l’éphémère
L’événement Journée de l’éphémère Tulle a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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