Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944 Tulle
Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944 Tulle lundi 8 juin 2026.
Tulle
Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944
Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 11:00:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
11h cérémonie d’hommage aux morts pour la France en Indochine, au Lieu de Mémoire place Martial Brigouleix.
-16h30 cérémonie dans l’enceinte de l’Ecole de Gendarmerie.
-17h30 cérémonie d’Hommage aux cheminots morts pour la France pour fait de guerre Enceinte de la Gare.
-18h Stèle élevée Square du Souvenir Français, place Smolensk (marché couvert de la gare).
-18h30 cérémonie à la stèle de Pounot à Laguenne.
-19h cérémonie à la stèle FFI, carré militaire du cimetière du Puy St Clair.
Un service de bus sera mis à la disposition des Porte-drapeaux et des familles à partir de 15h. Ils seront stationnés à proximité du marché couvert de la gare pour un départ à 15h30 vers l’Ecole de Gendarmerie. .
Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
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English : Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944
L’événement Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944 Tulle a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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