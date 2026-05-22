Tulle

Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944

Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 11:00:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

11h cérémonie d’hommage aux morts pour la France en Indochine, au Lieu de Mémoire place Martial Brigouleix.

-16h30 cérémonie dans l’enceinte de l’Ecole de Gendarmerie.

-17h30 cérémonie d’Hommage aux cheminots morts pour la France pour fait de guerre Enceinte de la Gare.

-18h Stèle élevée Square du Souvenir Français, place Smolensk (marché couvert de la gare).

-18h30 cérémonie à la stèle de Pounot à Laguenne.

-19h cérémonie à la stèle FFI, carré militaire du cimetière du Puy St Clair.

Un service de bus sera mis à la disposition des Porte-drapeaux et des familles à partir de 15h. Ils seront stationnés à proximité du marché couvert de la gare pour un départ à 15h30 vers l’Ecole de Gendarmerie. .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

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English : Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944

L’événement Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944 Tulle a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze