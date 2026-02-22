Cité de l’accordéon et des Patrimoines Rencontre avec Emmanuel Bosca Tulle

Cité de l’accordéon et des Patrimoines Rencontre avec Emmanuel Bosca

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Portrait de l’archiviste en vieil homme la figure de l’archiviste en bande dessinée

Emmanuel Bosca se propose de dessiner, non sans humour, les contours de la figure de

l’archiviste. Comment la culture populaire et plus précisément la bande dessinée dépeignent-

elles ce métier ?

Tout portrait se situe au confluent d’un rêve et d’une réalité.

La Vie mode d’emploi, Georges Pérec

Emmanuel Bosca est directeur adjoint des Archives Départementales de la Corrèze, il a été le

commissaire de l’exposition Archives en bande dessinée de la représentation à la

réalité, réalisée par les Archives départementales de la Corrèze.

Tout public Sur réservation .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com

