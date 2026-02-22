Cité de l’accordéon et des Patrimoines Rencontre avec Emmanuel Bosca Tulle
Cité de l’accordéon et des Patrimoines Rencontre avec Emmanuel Bosca Tulle mercredi 10 juin 2026.
Cité de l’accordéon et des Patrimoines Rencontre avec Emmanuel Bosca
Place Maschat Tulle Corrèze
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Portrait de l’archiviste en vieil homme la figure de l’archiviste en bande dessinée
Emmanuel Bosca se propose de dessiner, non sans humour, les contours de la figure de
l’archiviste. Comment la culture populaire et plus précisément la bande dessinée dépeignent-
elles ce métier ?
Tout portrait se situe au confluent d’un rêve et d’une réalité.
La Vie mode d’emploi, Georges Pérec
Emmanuel Bosca est directeur adjoint des Archives Départementales de la Corrèze, il a été le
commissaire de l’exposition Archives en bande dessinée de la représentation à la
réalité, réalisée par les Archives départementales de la Corrèze.
Tout public Sur réservation .
Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cité de l’accordéon et des Patrimoines Rencontre avec Emmanuel Bosca
L’événement Cité de l’accordéon et des Patrimoines Rencontre avec Emmanuel Bosca Tulle a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze