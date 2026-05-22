Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944 Tulle
Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944 Tulle mardi 9 juin 2026.
Tulle
Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944
Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 09:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
-9h cérémonie à la Stèle de l’usine de La Marque à Citéa.
-10h cérémonie au Collège Clemenceau
-11h30 cérémonie à la Mémoire des personnels du Détachement Matériel, de l’Etablissement Graphique du Commissariat des Armées et de KNDS France Mechanics, Stèle rue du 9 juin.
-15h office religieux en l’église St Joseph de Souillac.
-17h Stèle à la Mémoire des Victimes du Nazisme, rue Louisa Paulin (rond-point de Souillac).
Départ du cortège pédestre de la Stèle Louisa Paulin jusqu’au Haut-lieu de Cueille. Un service de car est mis à la disposition des participants rue du Docteur Valette.
-18h cérémonie au Haut Lieu de Cueille.
Le mardi 9 juin, des restrictions de circulation sont à prévoir de 16h30 à 19h sur l’ensemble du réseau routier de la ville et de ses abords directs, en particulier à la stèle Louisa Paulin et sur la RD 1089 niveau du Haut Lieu de Cueille .
Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
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English : Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944
L’événement Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944 Tulle a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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