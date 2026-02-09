La Cour des Arts Dessin d’observation Tulle
La Cour des Arts Dessin d’observation Tulle samedi 13 juin 2026.
La Cour des Arts Dessin d’observation
2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
À partir d’éléments d’architecture existants, ou non, s’initier à la perspective à des fins artistiques.
Avec Marc Kerjouan.
A partir de 10 ans
30€ adhérent/48€ non adhérent .
2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org
