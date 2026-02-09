La Cour des Arts Dessin d’observation Tulle

La Cour des Arts Dessin d’observation

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

À partir d’éléments d’architecture existants, ou non, s’initier à la perspective à des fins artistiques.

Avec Marc Kerjouan.

A partir de 10 ans

30€ adhérent/48€ non adhérent .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

