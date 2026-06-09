Exposition Fin de saison Tulle
Exposition Fin de saison Tulle samedi 20 juin 2026.
Tulle
Exposition Fin de saison
2 rue des portes de chanac Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-20
Pour la cloturation de la saison 2025-2026venez découvrir une sélection de travaux issus de l’ensemble des ateliersde la cour des arts réalisés par petits et grands. Créons ensemble. Plusieurs ateliers sont prévus pour tout le monde. Inscription aux ateliers le samedi 20 juin à partir de 14h. .
2 rue des portes de chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org
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English : Exposition Fin de saison
L’événement Exposition Fin de saison Tulle a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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