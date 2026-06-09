Tulle

Exposition Fin de saison

2 rue des portes de chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-20

Pour la cloturation de la saison 2025-2026venez découvrir une sélection de travaux issus de l’ensemble des ateliersde la cour des arts réalisés par petits et grands. Créons ensemble. Plusieurs ateliers sont prévus pour tout le monde. Inscription aux ateliers le samedi 20 juin à partir de 14h. .

2 rue des portes de chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Fin de saison

L’événement Exposition Fin de saison Tulle a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze