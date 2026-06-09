Fete de la musique Tulle
Fete de la musique Tulle samedi 20 juin 2026.
Tulle
Fete de la musique
Place Maschat Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Les Z’amis organisent une fête de la musique sur la place Maschat. Le thème de cette soirée est Flower Power . Au programme à 16h scène ouverte, 20h à 22h concert les Cigales, 22h à minuit bal trad. Pour la restauration, un food truck sera à votre disposition et un artisan crêperie pour le dessert, et notre association assurera la buvette. .
Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 38 46 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fete de la musique
L’événement Fete de la musique Tulle a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
À voir aussi à Tulle (Corrèze)
- Cérémonies commémoratives des journées de juin 1944 Tulle 9 juin 2026
- Cité de l’accordéon et des Patrimoines Rencontre avec Emmanuel Bosca Tulle 10 juin 2026
- Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert-examen Jazz Tulle 11 juin 2026
- Café O Soleil Concert Archibal Tulle 12 juin 2026
- La Cour des Arts Atelier Roule ma boule avec Marie Delnaud Cour des Arts Tulle 13 juin 2026