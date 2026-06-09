Tulle

Fete de la musique

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les Z’amis organisent une fête de la musique sur la place Maschat. Le thème de cette soirée est Flower Power . Au programme à 16h scène ouverte, 20h à 22h concert les Cigales, 22h à minuit bal trad. Pour la restauration, un food truck sera à votre disposition et un artisan crêperie pour le dessert, et notre association assurera la buvette. .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 38 46 42

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English : Fete de la musique

L’événement Fete de la musique Tulle a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze