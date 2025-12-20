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Festival Tulle remet le son Concert Médium Band et du Big Band du Conservatoire B&N Tulle

Festival Tulle remet le son Concert Médium Band et du Big Band du Conservatoire B&N Tulle

Festival Tulle remet le son Concert Médium Band et du Big Band du Conservatoire B&N Tulle jeudi 25 juin 2026.

Lieu : B&N

Adresse : 20 Rue Jean Jaurès

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Festival Tulle remet le son Concert Médium Band et du Big Band du Conservatoire

B&N 20 Rue Jean Jaurès Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

B&N concert Médium Band et du Big Band du Conservatoire   .

B&N 20 Rue Jean Jaurès Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Concert Médium Band et du Big Band du Conservatoire

L’événement Festival Tulle remet le son Concert Médium Band et du Big Band du Conservatoire Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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