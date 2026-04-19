Tulle

Fête de la musique

Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Des scènes accueilleront en centre-ville, les musiciens professionnels ou amateurs. Il y en aura pour tous les goûts pour fêter, comme il se doit la musique ! .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze