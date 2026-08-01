Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Festival Un Jour

Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

L’association Des mots dans les nuages propose son annuelle Journée festive UN JOUR

Tout public

Spectacles, poésie, ateliers et rencontres à partir de 15h !

Bar et restauration sur place

Prix libre

dans et autour de la chapelle St Julien sur la commune de Camaret sur Mer. .

Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 31 62 45 27

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English :

L’événement Festival Un Jour Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime