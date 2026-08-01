Festival Un Jour Camaret-sur-Mer
samedi 8 août 2026 · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Festival Un Jour
Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
L’association Des mots dans les nuages propose son annuelle Journée festive UN JOUR
Tout public
Spectacles, poésie, ateliers et rencontres à partir de 15h !
Bar et restauration sur place
Prix libre
dans et autour de la chapelle St Julien sur la commune de Camaret sur Mer. .
Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 31 62 45 27
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English :
L’événement Festival Un Jour Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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