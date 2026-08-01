UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Camaret-sur-Mer

Festival Un Jour Camaret-sur-Mer

samedi 8 août 2026 · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Festival Un Jour

Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-08

L’association Des mots dans les nuages propose son annuelle Journée festive UN JOUR
Tout public
Spectacles, poésie, ateliers et rencontres à partir de 15h !
Bar et restauration sur place

Prix libre
dans et autour de la chapelle St Julien sur la commune de Camaret sur Mer.   .

Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 31 62 45 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Un Jour Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

À voir aussi à Camaret-sur-Mer (Finistère)