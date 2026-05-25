Festival Un Temps pour Elles : CANTOS Château de Vigny Vigny

Ce programme est intimement lié au grand chanteur populaire Atahualpa Yupanqui et à son énigmatique compositeur Pablo del Cerro, dont Mandy Lerouge nous révèle la véritable identité : cet artiste argentin méconnu est en fait une femme Française qui répond au nom d’Antoinette Pépin (1908 – 1990).

Mandy Lerouge se lance alors dans cette aventure incroyable : près de quatre années d’enquête musicale entre la France et son pays d’adoption. Un travail de recherche minutieux et généreux qui la mène jusqu’aux archives personnelles d’Antoinette Pépin dans son village Cerro Colorado à 900 kilomètres de Buenos Aires.

« Et si les plus grandes œuvres musicales argentines avaient été composées par une femme, qui plus est… française ? » C’est autour de cette question que se construit ce programme. Avec Del Cerro, Mandy Lerouge offre une réponse poétique et profonde, à travers une traversée des immensités argentines à la découverte de trésors insoupçonnés. « La Roja » y explore une approche musicale singulière du répertoire populaire de ce pays métis par essence… et en dévoile l’un de ses plus beaux secrets.

Le samedi 27 juin 2026

de 18h00 à 19h15

payant

LES TARIFS : de 5 à 20 €

OÙ ACHETER SES BILLETS ?

> En ligne : Billetterie en ligne

> Au guichet à l’entrée des concerts. Ouverture 1h avant les concerts.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T22:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T18:00:00+02:00_2026-06-27T19:15:00+02:00

Château de Vigny 1 Rue Beaudouin 95450 Vigny

https://festivaluntempspourelles.com +33753854458 festival@citedescompositrices.com



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