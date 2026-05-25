Festival Un Temps pour Elles : ESPAÑA Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon

Chez Pauline Viardot déjà, l’Espagne est une langue intérieure : héritée, rêvée, incarnée dans la voix. Plus tard, elle devient un terrain d’exploration pour des compositrices françaises comme Gabrielle Ferrari, Marthe Ducourau ou Fernande Decruck, qui y projettent rythmes, couleurs et figures – danses, chants populaires – autant de formes à travers lesquelles se réinvente un ailleurs musical.

En regard, les œuvres d’Emiliana de Zubeldia, Maria Rodrigo ou Elena Romero déplacent encore ce paysage. L’Espagne y est bien présente, mais déjà en mouvement, traversée par d’autres influences, d’autres contextes de formation et de diffusion. Le langage musical s’y déplace, s’hybride, entre traditions nationales et circulations internationales.

À travers ces œuvres, une même ligne se dessine : celle de la voix et du rythme, du chant et de la danse, comme lieux d’expression privilégiés. Ce programme esquisse une Espagne plurielle, entre réalité et imaginaire partagé.

L’Espagne est ici moins un territoire qu’un point de départ, un horizon imaginaire et sonore qui traverse les œuvres et les trajectoires. De Pauline Viardot à Maria Rodrigo, en passant par Emiliana de Zubeldia, se dessine un espace de circulation entre Paris et Madrid, où se croisent influences, langues et imaginaires.

Le vendredi 19 juin 2026

de 20h30 à 21h45

payant

LES TARIFS : de 5 à 20 €

OÙ ACHETER SES BILLETS ?

> En ligne : Billetterie en ligne

> Au guichet à l’entrée des concerts. Ouverture 1h avant les concerts.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T20:30:00+02:00_2026-06-19T21:45:00+02:00

Château de La Roche-Guyon 1 Rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon

https://festivaluntempspourelles.com +33753854458 festival@citedescompositrices.com



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