Festival viens on s’em Camping La Rivière Les Eyzies

Les Eyzies

Festival viens on s’em

Camping La Rivière 3 Route du Sorcier Les Eyzies Dordogne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-07

Le village Viens on s’em pour la journée ( l8 et 10/05, 10h-21h), Le chapiteau pour les bals (8, 9, 10/05 -18h). Clôture du festival (10/05 9h ). Accessible PMR. 10€ à 60€

Viens on s’em vous propose une variété d’ateliers, espaces, spectacles et autres surprises qui portent les valeurs du bal la rencontre, le partage, la diversité, l’écoute, la bienveillance, le soin, le lien, la joie.. on complètera la liste ensemble ?

En bref, un festival pour toutes les familles, et pour la grande famille que nous serons

Au programme

Le chapiteau (les 7, 8 et 9/05 18h) concerts éclectiques et bals traditionnels.

Village viens on s’em (les 8 at 10/05 de 10h à 21h) producteurs et artisans, ateliers et stages sur inscription (yoga, circle song, danse, écriture), animations (jeux en bois, batucada, le passeur de notes; sculptures sur bois, maquillage, massage)

Foodtruck et buvette, canoë, bal en plein air, fresque collective

Clôture du festival (le 10/05 à 9h) balade naturaliste et spectacle à danser en plein air

Réservation en ligne. .

Camping La Rivière 3 Route du Sorcier Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 81 15 80 viensonsem@gmail.com

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English :

The Viens on s’em village for the day ( l8 and 10/05, 10h-21h), The big top for the balls (8, 9, 10/05 -18h). Festival closing (10/05 9am). PRM accessible. 10? à 60?

L’événement Festival viens on s’em Les Eyzies a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère