FESTIVAL VINS SUR VINGT Les Garennes sur Loire
FESTIVAL VINS SUR VINGT Les Garennes sur Loire vendredi 22 mai 2026.
Les Garennes sur Loire
FESTIVAL VINS SUR VINGT
Route de Buchêne Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-22
Festival de Dégusta’Son mélant musique et vins dans une ambiance conviviale avec une dizaine de groupes sur deux soirées
Côté Musique les surprises sont nombreuses !
Et une chose ne change pas pour cette dixième édition… La gratuité de l’événement ! .
Route de Buchêne Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire laboiteagens@gmail.com
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English :
The Dégusta’Son festival combines music and wine in a convivial atmosphere with a dozen bands over two evenings
L’événement FESTIVAL VINS SUR VINGT Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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