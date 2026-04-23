Les Garennes sur Loire

FESTIVAL VINS SUR VINGT

Route de Buchêne Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-22

Festival de Dégusta’Son mélant musique et vins dans une ambiance conviviale avec une dizaine de groupes sur deux soirées

Côté Musique les surprises sont nombreuses !

Et une chose ne change pas pour cette dixième édition… La gratuité de l’événement ! .

Route de Buchêne Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire laboiteagens@gmail.com

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English :

The Dégusta’Son festival combines music and wine in a convivial atmosphere with a dozen bands over two evenings

L’événement FESTIVAL VINS SUR VINGT Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages