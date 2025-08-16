VILLAGES EN SCÈNE L’Illiade Cie Bravache à Saint-Jean-des-Mauvrets

Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

2026-05-10

2026-05-10

2026-05-10

Théâtre

Ici, l'oeuvre d'Homère est totalement désacralisée ! Avec des épées en plastique, des couronnes de papier et pas mal de faux sang, la Compagnie Bravache choisit le rire pour traverser, en version accélérée et ébouriffée, la terrible guerre de Troie. Et, miracle, tout devient limpide la bataille acharnée des Achéens contre les Troyens, l'ingéniosité d'Ulysse, la bravoure d'Achille, les humeurs des dieux et déesses de l'Olympe.

Pour leur première création à l'énergie débordante, les quatre interprètes de la Cie Bravache, spécialisée en "reconstitution ultra-réaliste de l'histoire antique approximative", enchaînent à toute allure chant, danse, cascades, effets spéciaux, faux ratages et vrais dérapages.

Cette iliade tout terrain, emballée en 40 minutes (chronométrées !), n'est pas sans rappeler l'esprit populaire et partageur du théâtre de tréteaux.

Tout public, à partir de 5 ans

Gratuit Durée 40 min

Repli en salle en cas de pluie

Lieu de rdv communiqué au printemps

SAM. 9 MAI 18h30 à Thouarcé et DIM. 10 MAI 16h Saint-Jean-des-Mauvrets

Ouverture billetterie en ligne 01/09

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire

