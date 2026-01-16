La Guinguette à Vins au Château d’Avrillé L’Homois Les Garennes sur Loire

La Guinguette à Vins au Château d’Avrillé

L'Homois Château d'Avrillé Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-20

2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20

La Guinguette à Vins

Comme chaque année, venez profiter d’une soirée conviviale entre amis ou en famille, lors de la Guinguette à Vins du Château d’Avrillé !

Évènement emblématique du domaine, la Guinguette est un évènement festif et champêtre, à vivre au moins une fois dans sa vie !

Restauration, musique, vins et bonne humeur seront au rendez-vous !

Le jeudi 18 juin 2026 de 18h00 à 21h30

Le vendredi 19 et samedi 20 juin 2026 à partir de 19h

Réservez votre table en envoyant un mail à chateau.avrille@gmail.com (les inscriptions ouvrent 1 mois avant)

– Bar et restauration sur place –

Verres sous consigne, pensez à prendre de la monnaie ! .

L’Homois Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 22 46 chateau.avrille@gmail.com

