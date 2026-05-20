Apprendre à reconnaître les oiseaux communs Les Garennes sur Loire
Apprendre à reconnaître les oiseaux communs Les Garennes sur Loire samedi 6 juin 2026.
Les Garennes sur Loire
Apprendre à reconnaître les oiseaux communs
Parking des terrains de tennis de Juigné sur Loire (espace A Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 11:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Apprendre à reconnaître les oiseaux communs
Accompagnez une ornithologue pour découvrir les méthodes d’inventaires des oiseaux. Sur un circuit d’environ 3 km traversant ou côtoyant différents milieux (boisements, vignes, villages), vous apprendrez à repérer et reconnaître les oiseaux communs avec vos yeux et vos oreilles.
Intervenant Elodie PAILLOCHER CPIE Loire Anjou
Equipement conseillé chaussures de marche et jumelles. .
Parking des terrains de tennis de Juigné sur Loire (espace A Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire abic@loirelayonaubance.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn to recognize common birds
L’événement Apprendre à reconnaître les oiseaux communs Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
À voir aussi à Les Garennes sur Loire (Maine-et-Loire)
- Concert apéritif à Loire&Sens Les Garennes sur Loire 28 mai 2026
- La Guinguette à Vins au Château d’Avrillé L’Homois Les Garennes sur Loire 18 juin 2026
- Le grand buffet brasero à Loire&Sens Les Garennes sur Loire 19 juillet 2026
- PORTES-OUVERTES AU CHÂTEAU D’AVRILLÉ Les Garennes sur Loire 20 novembre 2026