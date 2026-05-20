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Apprendre à reconnaître les oiseaux communs Les Garennes sur Loire

Apprendre à reconnaître les oiseaux communs Les Garennes sur Loire samedi 6 juin 2026.

Adresse : Parking des terrains de tennis de Juigné sur Loire (espace A

Ville : 49610 Les Garennes sur Loire

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Les Garennes sur Loire

Apprendre à reconnaître les oiseaux communs

Parking des terrains de tennis de Juigné sur Loire (espace A Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Apprendre à reconnaître les oiseaux communs
Accompagnez une ornithologue pour découvrir les méthodes d’inventaires des oiseaux. Sur un circuit d’environ 3 km traversant ou côtoyant différents milieux (boisements, vignes, villages), vous apprendrez à repérer et reconnaître les oiseaux communs avec vos yeux et vos oreilles.

Intervenant Elodie PAILLOCHER CPIE Loire Anjou

Equipement conseillé chaussures de marche et jumelles.   .

Parking des terrains de tennis de Juigné sur Loire (espace A Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire   abic@loirelayonaubance.fr

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English :

Learn to recognize common birds

L’événement Apprendre à reconnaître les oiseaux communs Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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