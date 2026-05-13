Les Garennes sur Loire

Le grand buffet brasero à Loire&Sens

11 Chemin du Bois Guillou Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 12:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le grand buffet brasero avec Acoustic Road

Loire&Sens vous invite à vivre un moment unique autour du grand buffet brasero avec Acoustic Road, le dimanche 19 juillet à partir de 12h00.

Un moment conviviale à partager en famille, entre amis ou entre collègues, mêlant plaisirs gustatifs et ambiance musicale dans un cadre bucolique.

45,00 € TTC par personne (services compris, hors boissons alcoolisées).

Pour un moment hors du temps … .

11 Chemin du Bois Guillou Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 66 30 03 contact@loireetsens.com

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English :

The big brazier buffet with Acoustic Road

L’événement Le grand buffet brasero à Loire&Sens Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages