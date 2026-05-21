Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 12 juillet Loire & Sens Fief de la Thioire Les Garennes sur Loire
Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 12 juillet Loire & Sens Fief de la Thioire Les Garennes sur Loire dimanche 12 juillet 2026.
Les Garennes sur Loire
Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 12 juillet
Loire & Sens Fief de la Thioire 11 Chemin du Bois-Guillou Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Trio Parrhèsia et Quatuor Våren
Les Cordes de Loire donnent la 10° édition de leur festival du 11 au 19 juillet.
Trio Parrhèsia et Quatuor Våren
Le concert du dimanche 12 juillet aura lieu au Fief de La Thioire Loire&Sens aux Garennes-sur-Loire et aura pour programme
Schubert Quintette à deux violoncelles D. 956
Brahms Trio n° 1 op. 8
Beethoven Sonate Appassionata n° 23 op. 57
Direction artistique Irène Jolys
Trio Parrhèsia
Alcide Menetrier violon
Irène Jolys violoncelle
Melvil Chapoutot piano
Cocktail post concert avec les artistes offert par le Domaine Loire&Sens
Réservation conseillée https://www.cordesdeloire.com- 06 22 16 13 72 cordesdeloire@gmail.com .
Loire & Sens Fief de la Thioire 11 Chemin du Bois-Guillou Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 16 13 72 cordesdeloire@gmail.com
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English :
Parrhèsia Trio and Våren Quartet
L’événement Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 12 juillet Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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