Les Garennes sur Loire

Concert apéritif à Loire&Sens

11 Chemin du Bois Guillou Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Concert Apéritif avec Acoustic Road

Loire&Sens vous invite à vivre un moment unique autour d’un concert apéritif avec Acoustic Road, le jeudi 28 mai à partir de 18h30.

Une soirée conviviale à partager en famille, entre amis ou entre collègues, mêlant plaisirs gustatifs et ambiance musicale dans un cadre bucolique.

20 € TTC par personne (services compris), comprenant

– 3 pièces cocktail

– 1 coupe de crémant ou boisson sans alcool

Possibilité de prolonger la soirée sur place planches à partager, boissons, … .

11 Chemin du Bois Guillou Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 66 30 03 contact@loireetsens.com

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English :

Aperitif concert with Acoustic Road

L’événement Concert apéritif à Loire&Sens Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages