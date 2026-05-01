Concert apéritif à Loire&Sens Les Garennes sur Loire
Concert apéritif à Loire&Sens Les Garennes sur Loire jeudi 28 mai 2026.
Les Garennes sur Loire
Concert apéritif à Loire&Sens
11 Chemin du Bois Guillou Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Concert Apéritif avec Acoustic Road
Loire&Sens vous invite à vivre un moment unique autour d’un concert apéritif avec Acoustic Road, le jeudi 28 mai à partir de 18h30.
Une soirée conviviale à partager en famille, entre amis ou entre collègues, mêlant plaisirs gustatifs et ambiance musicale dans un cadre bucolique.
20 € TTC par personne (services compris), comprenant
– 3 pièces cocktail
– 1 coupe de crémant ou boisson sans alcool
Possibilité de prolonger la soirée sur place planches à partager, boissons, … .
11 Chemin du Bois Guillou Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 66 30 03 contact@loireetsens.com
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English :
Aperitif concert with Acoustic Road
L’événement Concert apéritif à Loire&Sens Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages