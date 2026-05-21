Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 19 juillet Eglise Saint-Germain Les Garennes sur Loire
Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 19 juillet Eglise Saint-Germain Les Garennes sur Loire dimanche 19 juillet 2026.
Les Garennes sur Loire
Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 19 juillet
Eglise Saint-Germain 15 Grand’Rue Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 18:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Les Cordes de Loire donnent la 10° édition de leur festival du 11 au 19 juillet.
Les Cordes de Loire donnent la 10° édition de leur festival du 11 au 19 juillet.
Concert de clôture
Le concert du dimanche 19 juillet aura lieu à l’ Eglise Saint-Germain de Juigné-sur-Loire (Les Garennes-sur-Loire) et aura au programme
Direction artistique Irène Jolys
Bartok Quatuor à cordes n°2 op. 17
Schubert Quatuor à cordes Quartettsatz D. 703
Schubert Quintette à deux violoncelles D. 956
Direction artistique et violoncelle Irène Jolys
Quatuor Våren
Jean-Baptiste Iachemet et Elliott Pages violon
David Heusler alto
Adèle de Andrade violoncelle
Après-concert avec les artistes offert par la mairie des Garennes-sur-Loire
Réservation conseillée https://www.cordesdeloire.com 06 22 16 13 72 cordesdeloire@gmail.com .
Eglise Saint-Germain 15 Grand’Rue Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 16 13 72 cordesdeloire@gmail.com
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English :
Les Cordes de Loire present the 10th edition of their festival from July 11 to 19.
L’événement Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 19 juillet Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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