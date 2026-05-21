Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 19 juillet Eglise Saint-Germain Les Garennes sur Loire

Les Garennes sur Loire

Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 19 juillet

Eglise Saint-Germain 15 Grand’Rue Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19 18:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Les Cordes de Loire donnent la 10° édition de leur festival du 11 au 19 juillet.

Les Cordes de Loire donnent la 10° édition de leur festival du 11 au 19 juillet.

Concert de clôture

Le concert du dimanche 19 juillet aura lieu à l’ Eglise Saint-Germain de Juigné-sur-Loire (Les Garennes-sur-Loire) et aura au programme

Direction artistique Irène Jolys

Bartok Quatuor à cordes n°2 op. 17

Schubert Quatuor à cordes Quartettsatz D. 703

Schubert Quintette à deux violoncelles D. 956

Direction artistique et violoncelle Irène Jolys

Quatuor Våren

Jean-Baptiste Iachemet et Elliott Pages violon

David Heusler alto

Adèle de Andrade violoncelle

Après-concert avec les artistes offert par la mairie des Garennes-sur-Loire

Réservation conseillée https://www.cordesdeloire.com 06 22 16 13 72 cordesdeloire@gmail.com .

Eglise Saint-Germain 15 Grand’Rue Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 16 13 72 cordesdeloire@gmail.com

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English :

Les Cordes de Loire present the 10th edition of their festival from July 11 to 19.

L’événement Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 19 juillet Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages