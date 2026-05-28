Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Les Garennes sur Loire

Les Garennes sur Loire

Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL

Place de la Mairie, Saint-Jean-des-Mauvrets Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Dans le cadre de sa Tournée des Villages, la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) sillonne les routes des Pays de la Loire, du 2 juillet au 9 août, pour jouer deux spectacles dans 41 villages.

La TRPL s’arrêtera aux Garennes-sur-Loire le 29 juillet pour une représentation du spectacle Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch.

Synopsis Une troupe de théâtre itinérante s’arrête dans un village sous occupation étrangère. Entre curiosité et incompréhension, artistes et villageois se rencontrent et, parfois, s’affrontent. Derrière les quiproquos comiques et les drames, pointe l’interrogation de la nécessité de l’art dans notre quotidien.

Sans réservation

Durée 1h50

Tout public, dès 10 ans

Sensibilité sonore coups de feu.

Avec Jean-Baptiste Breton, Isabelle Brochard, Camille de La Guillonnière, Jacques Hadjaje, Frédéric Lapinsonnière, Lucas Martin-Dupré, Raphaël Mostais, Aude Pons, Louise Portais et Jessica Vedel. Mise en scène Camille de La Guillonnière. Collaboration artistique Jessica Vedel. Lumière Yannick Besson & Lucas Martin-Dupré. Régie Lucas Martin-Dupré. Costumes Anne-Claire Ricordeau .

Place de la Mairie, Saint-Jean-des-Mauvrets Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40 asso@trpl.fr

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English :

As part of its Tournée des Villages, the Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) will be touring the Pays de la Loire region from July 2 to August 9, performing two shows in 41 villages.

L’événement Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages