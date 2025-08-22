SENTIER D’INTERPRÉTATION DU VIGNOBLE DE L’AUBANCE LA VIGNE AU FIL DU TEMPS Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Durée : Distance : 4500.0 Tarif :
Un sentier d’interprétation à Saint-Jean-des-Mauvrets pour découvrir les secrets de la vigne.
http://anjou-vignoble-villages.com/ +33 2 41 78 26 21
English :
An interpretation trail in Saint-Jean-des-Mauvrets to discover the secrets of the vine.
Deutsch :
Ein Interpretationspfad in Saint-Jean-des-Mauvrets, auf dem Sie die Geheimnisse des Weinbaus entdecken können.
Italiano :
Un percorso di interpretazione a Saint-Jean-des-Mauvrets per scoprire i segreti della vite.
Español :
Un recorrido de interpretación en Saint-Jean-des-Mauvrets para descubrir los secretos de la vid.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime