Festival Voix de Fête : ROMANENS / CALPINI, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Festival Voix de Fête : ROMANENS / CALPINI Lundi 16 mars, 19h30 Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles

De CHF 26.- à CHF 38.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-16T19:30:00+01:00 – 2026-03-16T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-16T19:30:00+01:00 – 2026-03-16T22:00:00+01:00

ROMANENS / CALPINI

Avec Romanens & Calpini, la scène devient un espace où musique et récit se répondent. Né au Théâtre de l’Échandole, Electrographies réunit les paysages sonores ciselés de Christophe Calpini et la parole habitée de Thierry Romanens, nourrie des auteurs qu’il affectionne, de Jérôme Meizoz à Nicolas Jules. Entre batterie électro, textes dits-chantés, tensions douces et énergie libre, ils composent un spectacle précis, vibrant, qui touche juste, sans détour ni artifices.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 19:00

Début du concert : 19h30

Renseignements (organisateur) :

AMSV / Festival Voix de Fête

+41 22 307 10 48

matthias@asmv.ch

Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/romanens-calpini-ENEJP1T66F »}] [{« link »: « mailto:matthias@asmv.ch »}]

Festival Voix de Fête présente : ROMANENS / CALPINI en concert au Centre des Musiques Actuelles, le 16 mars 2026

DR