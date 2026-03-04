Festival Voix de Fête : ROMANENS / CALPINI, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève
ROMANENS / CALPINI
Avec Romanens & Calpini, la scène devient un espace où musique et récit se répondent. Né au Théâtre de l’Échandole, Electrographies réunit les paysages sonores ciselés de Christophe Calpini et la parole habitée de Thierry Romanens, nourrie des auteurs qu’il affectionne, de Jérôme Meizoz à Nicolas Jules. Entre batterie électro, textes dits-chantés, tensions douces et énergie libre, ils composent un spectacle précis, vibrant, qui touche juste, sans détour ni artifices.
