Festival Voix des Suds 2026 Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Festival Voix des Suds 2026

Dimanche 18 octobre 2026 à partir de 18h30.

Puccini Tosca.

Samedi 24 octobre 2026 à partir de 20h30.

Si Victor m’était conté …

Dimanche 25 octobre 2026 à partir de 18h30.

Violons de Prague.

Samedi 31 octobre 2026 à partir de 20h30.

Memento mori.

Dimanche 8 novembre 2026 à partir de 18h.

D’une rive à l’autre.

Samedi 14 novembre 2026 à partir de 20h30.

Chants sacrés d’Arménie.

Samedi 21 novembre 2026 à partir de 20h30.

Si Victor m’était conté.

Dimanche 22 novembre 2026 à partir de 17h.

Poulenc, la voix humaine. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 18:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-10-18 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-31 2026-11-08 2026-11-14 2026-11-21 2026-11-22

Festival propose par les Amis de Saint Victor.

Nouvelle édition du festival

Les informations détaillées ne sont pas encore communiquées. .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com

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English :

Festival organized by the Friends of Saint Victor.

L’événement Festival Voix des Suds 2026 Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille