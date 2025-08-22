Festival Voix des Suds 2026 Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement
dimanche 18 octobre 2026 · Abbaye Saint-Victor · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Festival Voix des Suds 2026
Dimanche 18 octobre 2026 à partir de 18h30.
Puccini Tosca.
Samedi 24 octobre 2026 à partir de 20h30.
Si Victor m’était conté …
Dimanche 25 octobre 2026 à partir de 18h30.
Violons de Prague.
Samedi 31 octobre 2026 à partir de 20h30.
Memento mori.
Dimanche 8 novembre 2026 à partir de 18h.
D’une rive à l’autre.
Samedi 14 novembre 2026 à partir de 20h30.
Chants sacrés d’Arménie.
Samedi 21 novembre 2026 à partir de 20h30.
Si Victor m’était conté.
Dimanche 22 novembre 2026 à partir de 17h.
Poulenc, la voix humaine. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 18:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-10-18 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-31 2026-11-08 2026-11-14 2026-11-21 2026-11-22
Festival propose par les Amis de Saint Victor.
Nouvelle édition du festival
Les informations détaillées ne sont pas encore communiquées. .
Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com
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English :
Festival organized by the Friends of Saint Victor.
L’événement Festival Voix des Suds 2026 Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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