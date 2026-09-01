Festival Voix & Route Romane à Obersteigen Wangenbourg-Engenthal

Informations pratiques

Wangenbourg-Engenthal

Festival Voix & Route Romane à Obersteigen

2 rue de la Chapelle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Festival Voix & Route Romane 34e édition Âmes pures et sortilèges

Depuis plus de 30 ans, le festival Voix et Route Romane fait vivre la Route Romane d’Alsace à travers une programmation unique de musique médiévale au cœur de sites patrimoniaux d’exception. Dernier festival français entièrement dédié à ce répertoire, il invite à découvrir les origines de la musique occidentale dans des lieux chargés d’histoire. Du 28 août au 20 septembre, la 34e édition propose 17 concerts dans 17 hauts lieux du patrimoine alsacien.

Programme Obersteigen chapelle de l’Assomption 19 septembre

11h ARTelier calligraphie avec Lucie Broisin-Schoch – Chapelle de l’Assomption, Obersteigen

Aux côtés de Lucie Broisin-Schoch, fabriquez votre encre ferrogallique, apprenez à tailler une plume et initiez-vous à l’art de la calligraphie. Un moment créatif, à l’issue duquel chaque participant repartira avec ses réalisations !

14h30 Concert escapade Chapelle de l’Assomption, Obersteigen – Leones : Les 400 ans de John Dowland

Dowland est célèbre pour ses chansons pour voix et luth, dont beaucoup expriment une profonde mélancolie ; le chanteur Sting leur a même consacré un album discographique il y a 20 ans. En ce 400e anniversaire de sa mort, Grace Newcombe et Marc Lewon nous offrent un aperçu de la puissance créatrice de John Dowland, et nous transportent au cœur de la Renaissance tardive.

16h30 Leçon de musique – Abbaye Saint-Étienne, Marmoutier

Rencontre privilégiée avec l’ensemble Sollazzo qui déballe tout et nous offre une leçon de musique sans chichi découvrez le contexte historique du programme, les instruments anciens, et les coulisses du travail musical. Un temps d’échange ponctué de démonstrations et d’extraits, pour mieux entrer dans l’univers du concert.

18h Concert épopée – Abbaye Saint-Étienne, Marmoutier Ensemble Sollazzo : Confidences d’un fou

Sollazzo, ensemble médiéval basé en Grand Est, fait sa première à Voix et Route Romane et dresse le portrait d’un bouffon imaginaire, porté par une sélection de madrigaux profonds et raffinés, remplis de métaphores, mais aussi de chansons plus simples dans lesquelles l’esprit vif l’emporte sur tout autre aspect.

Détails et conditions des tarifs et des abonnements sur www.voix-romane.com/en-pratique .

2 rue de la Chapelle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 9 50 60 13 93 accueil@voix-romane.com

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L’événement Festival Voix & Route Romane à Obersteigen Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble