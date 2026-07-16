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AGENDA · Sorède

FESTIV’ALBERES Sorède

samedi 22 août 2026 · Sorède

FESTIV’ALBERES Sorède

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Rue de la caserne
Ville
66690 Sorède
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Sorède

FESTIV’ALBERES

Rue de la caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Ça va chauffer dans les Jardins de la Mairie !
Concert avec les élèves de l’Ecole de Musique des Albères FLAWLESS UNIT (pop-rock), le duo guitare CUERDAS (ambiance latino) et LEGACY TIME MACHINE (pop-rock).
Entrée gratuite !
  .

Rue de la caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 55 09 34 

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English :

Things are about to heat up at the Town Hall Gardens!
Concert featuring students from the École de Musique des Albères: FLAWLESS UNIT (pop-rock), the guitar duo CUERDAS (Latin vibes), and LEGACY TIME MACHINE (pop-rock).
Free admission!

L’événement FESTIV’ALBERES Sorède a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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