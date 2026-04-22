Festiv’été Herbignac
Festiv’été Herbignac samedi 4 juillet 2026.
Herbignac
Festiv’été
Pré Grasseur Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Fêtons ensemble le début de l’été en nous retrouvant au Pré Grasseur !
Balade à poneys (14h-17h)
3 Structures gonflables à partir de 1 an
Un Bubble foot
Atelier créatif de masques, fresque des visages en peinture et tatouages éphémères proposés par les agents du Service Education Enfance Jeunesse de la ville d’Herbignac.
Maquillage par Julie’s Beauties
Bar tenu par la Saint Cyr Basket Herbignac.
Crêpes et pancakes pour vous restaurer sur place proposées par la Maison des Jeunes pour des actions en auto-financement.
A partir de 17h45 et jusqu’a 19h, le bal pour petits et grands par Nicolabricole ! .
Pré Grasseur Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com
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English :
L’événement Festiv’été Herbignac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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