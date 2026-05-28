RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC JOHN HOWE Château de Ranrouët Herbignac

Herbignac

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC JOHN HOWE

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 16:16:00

Date(s) :

2026-07-11

Profitez d’un moment rare avec John Howe, illustrateur de renommée internationale, dans le cadre du parcours d’exposition Voyages fantastiques à travers l’art de John Howe. Installé au cœur du Château de Ranrouët, l’artiste vous invite à une rencontre autour d’une séance de dédicaces.

Pendant une heure, venez échanger avec lui et faire signer vos ouvrages, affiches ou cartes postales. Une sélection de produits sera disponible sur place pour vous permettre d’emporter un souvenir unique de cette rencontre.

Ce temps fort, accessible gratuitement, est une occasion unique de rencontrer l’artiste et de découvrir l’exposition La Nature Souveraine, l’une des 4 expositions du parcours, visible au château. .

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

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L’événement RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC JOHN HOWE Herbignac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44