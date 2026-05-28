Herbignac

Soirée moules frites

Pré Grasseur Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Soirée moules frites organisée par la municipalité et les sapeurs-pompiers au Pré Grasseur.

Feu d’artifice

Apéro concert Bal DJ

Pour vous stationner lors de la soirée Moules frites et bal populaire préparée par les Sapeurs Pompiers Herbignac, voici les possibilités

– Parking dans le sous-bois rue du Pré Grasseur, environ 30 places dont 2 places pour personne à mobilité réduite (PMR).

– Parking de l’Espace Polyvalent l’Orée du Bois (80 places),

– Parking du Skate Park (30 places)

– L’Avenue des sports (58 places)

– Parking du collège (environ 30 places)

Il y aura également 3 places pour personne à mobilité réduite (PMR) réservées dans la rue du Pré Grasseur.

Les piétons venant du Centre-ville pourront accéder au Parc du Pré Grasseur en empruntant le chemin du Clos du poivre. .

Pré Grasseur Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com

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English :

L’événement Soirée moules frites Herbignac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44