Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Festiv’été

Place d’Aviau à Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Festiv’été, Des soirées estivales placées sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur.

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Place d’Aviau à Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine accueil.marennes@marennes.fr

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English : Summer Festival

Festiv’%E9t%E9, Summer evenings filled with music, togetherness, and good cheer.

L’événement Festiv’été Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes