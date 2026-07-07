Festiv’été Marennes-Hiers-Brouage
vendredi 24 juillet 2026 · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Festiv’été
Place d’Aviau à Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Festiv’été, Des soirées estivales placées sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur.
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Place d’Aviau à Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine accueil.marennes@marennes.fr
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English : Summer Festival
Festiv’%E9t%E9, Summer evenings filled with music, togetherness, and good cheer.
L’événement Festiv’été Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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