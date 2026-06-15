Brumath

Festivités de la fête nationale

Rue du Plan d’eau Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Le lundi 13 juillet, la Ville de Brumath sera en effervescence pour célébrer la Fête nationale.

Le lundi 13 juillet, la Ville de Brumath sera en effervescence pour célébrer la Fête nationale.

Au programme de la soirée

19h Prise d’Armes Cour du Château

20h30 Soirée festive avec DJ Plan d’eau

23h Feu d’artifice Plan d’eau .

Rue du Plan d’eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04

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English :

On Monday, July 13, the town of Brumath will be bustling with activity as it celebrates Bastille Day.

L’événement Festivités de la fête nationale Brumath a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Brumath