Festivités de la fête nationale Brumath
Festivités de la fête nationale Brumath lundi 13 juillet 2026.
Brumath
Festivités de la fête nationale
Rue du Plan d’eau Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Le lundi 13 juillet, la Ville de Brumath sera en effervescence pour célébrer la Fête nationale.
Le lundi 13 juillet, la Ville de Brumath sera en effervescence pour célébrer la Fête nationale.
Au programme de la soirée
19h Prise d’Armes Cour du Château
20h30 Soirée festive avec DJ Plan d’eau
23h Feu d’artifice Plan d’eau .
Rue du Plan d’eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Monday, July 13, the town of Brumath will be bustling with activity as it celebrates Bastille Day.
L’événement Festivités de la fête nationale Brumath a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Brumath
À voir aussi à Brumath (Bas-Rhin)
- Comédie policière Faites entrer l’Anodin Brumath 19 juin 2026
- Atelier d’initiation au Kokedama Brumath 18 juillet 2026