Festivités de la fête nationale Neuville-de-Poitou Espace Jean Dousset Neuville-de-Poitou

Informations pratiques

Neuville-de-Poitou

Festivités de la fête nationale Neuville-de-Poitou

Espace Jean Dousset 9 Rue de la jeunesse Neuville-de-Poitou Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Dès 19h buvette, structures gonflables, animation musicale

23h Feu d’artifice suivi d’un bal populaire .

Espace Jean Dousset 9 Rue de la jeunesse Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 20 44

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English : Festivités de la fête nationale Neuville-de-Poitou

L’événement Festivités de la fête nationale Neuville-de-Poitou Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Poitou