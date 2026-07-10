Festivités de la fête nationale Neuville-de-Poitou Espace Jean Dousset Neuville-de-Poitou
samedi 12 septembre 2026 · Espace Jean Dousset · Neuville-de-Poitou
Informations pratiques
Neuville-de-Poitou
Festivités de la fête nationale Neuville-de-Poitou
Espace Jean Dousset 9 Rue de la jeunesse Neuville-de-Poitou Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Dès 19h buvette, structures gonflables, animation musicale
23h Feu d’artifice suivi d’un bal populaire .
Espace Jean Dousset 9 Rue de la jeunesse Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 20 44
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English : Festivités de la fête nationale Neuville-de-Poitou
L’événement Festivités de la fête nationale Neuville-de-Poitou Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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