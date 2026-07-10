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Festivités de la fête nationale Neuville-de-Poitou Espace Jean Dousset Neuville-de-Poitou

samedi 12 septembre 2026 · Espace Jean Dousset · Neuville-de-Poitou

Festivités de la fête nationale Neuville-de-Poitou Espace Jean Dousset Neuville-de-Poitou

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Espace Jean Dousset
Adresse
9 Rue de la jeunesse
Ville
86170 Neuville-de-Poitou
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Neuville-de-Poitou

Festivités de la fête nationale Neuville-de-Poitou

Espace Jean Dousset 9 Rue de la jeunesse Neuville-de-Poitou Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Dès 19h buvette, structures gonflables, animation musicale
23h Feu d’artifice suivi d’un bal populaire   .

Espace Jean Dousset 9 Rue de la jeunesse Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 20 44 

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English : Festivités de la fête nationale Neuville-de-Poitou

L’événement Festivités de la fête nationale Neuville-de-Poitou Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

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